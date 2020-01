Haftbefehl wegen versuchten Totschlags : Krankenschwester in Ulm soll Frühgeborenen Morphium verabreicht haben

Krankenschwester in Ulm soll Frühgeborenen Morphium verabreicht haben

Eine entsetzliche Vorstellung für Eltern: Ihre zu früh geborenen Babys leiden plötzlich an Atemnot. Mit der Muttermilch könnte ihnen ein Betäubungsmittel verabreicht worden sein. Tatverdächtig ist eine Krankenschwester.

Eine Krankenschwester in Ulm wird verdächtigt, Frühgeborenen ohne jede medizinische Notwendigkeit Morphium verabreicht zu haben. Gegen die Frau wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in fünf Fällen beantragt. Über Einzelheiten wollen die Staatsanwaltschaft und das betroffene Klinikum an diesem Donnerstag bei separaten Pressekonferenzen informieren (11.00 Uhr und 15.00 Uhr).