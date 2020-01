Lungenkrankheit aus China : Zwei Patienten mit Verdacht auf Coronavirus in NRW

Siegen Es gibt die ersten Verdachtsfälle auf Coronavirus in NRW. Im Kreisklinikum Siegen wird seit Dienstag ein Patient behandelt, der sich möglicherweise mit dem Virus infiziert hat. Am Mittwoch kam noch ein weiterer Fall hinzu.

Vier Fälle in Deutschland - mehr Erkrankungen in China als bei Sars-Epidemie

Coronavirus breitet sich aus : Vier Fälle in Deutschland - mehr Erkrankungen in China als bei Sars-Epidemie

Nach Angaben eines Kreissprechers war der erste isolierte Patient am Montag aus China zurückgekehrt und mit einschlägigen Symptomen zum Hausarzt gegangen. Der schaltete die Gesundheitsbehörden ein. Diese entschieden, den Mann sicherheitshalber zu isolieren. Der Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes, Christoph Grabe, sagte der „Siegener Zeitung“ am Dienstag, der Mann habe zunächst nur leichte Symptome gezeigt: „Hätte der Mann nicht die Vorgeschichte - den Aufenthalt in China - wäre er wahrscheinlich nicht mal zum Hausarzt gegangen“, so Grabe.