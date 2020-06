Durch Menschen übertragbar : Könnte Pandemie auslösen - neue Art der Schweinegrippe in China entdeckt

Könnte Pandemie auslösen - neue Art der Schweinegrippe in China entdeckt

Peking In China haben Wissenschaftler eine neue Art der Schweinegrippe entdeckt, die eine Pandemie auslösen könnte. Das Virus mit dem Namen G4 besitze „alle wesentlichen Eigenschaften, um Menschen infizieren zu können“.

Das schrieben die Forscher mehrerer chinesischer Universitäten und des chinesischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung und -prävention in einem am Montag veröffentlichten Artikel in der US-Fachzeitschrift PNAS. G4 stamme vom H1N1-Virus ab, das 2009 eine Pandemie auslöste.