Was bringt die Steuersenkung der Konjunktur? Zum 1. Juli sinkt der Steuersatz von 19 auf 16 Prozent und von 7 auf 5 Prozent. Für den Handel bedeutet das viel Aufwand. Für Kunden zahlt es sich bei teuren Gütern und der Bahn aus. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie viel spart der Verbraucher wirklich?

Das hängt davon ab, ob der Handel die Mehrwertsteuersenkung an den Kunden weitergibt oder die Differenz in der eigenen Kasse behält. Lebensmittelkonzerne und Drogeriemärkte, die in der Corona-Krise keine oder nur geringe Einbußen erlitten haben, dürften den Betrag eher an Kunden weiterreichen als Unternehmen aus dem Non-Food-Handel, die durch wochenlange Zwangsschließungen massive Umsatzverluste hinnehmen mussten. Unter anderem Lidl, Kaufland, Rewe, Aldi, Edeka, Netto und DM haben die Weitergabe bereits angekündigt. Auch Autohäuser werben mit der Senkung.