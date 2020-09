Maximal 1000 Teilnehmer und Maskenpflicht : Querdenken-Demonstration am Samstag in München mit strengen Auflagen belegt

Querdenken-Demonstration am Samstag in München mit strengen Auflagen belegt

München München hat für die Querdenken-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen den Protestzug durch die Innenstadt untersagt und den Demonstrationsort auf die Theresienwiese verlegt. Statt der angemeldeten 5000 Menschen dürfen maximal 1000 Menschen teilnehmen - nur mit Mundschuz.

Beim Verwaltungsgericht ging zunächst noch keine Beschwerde gegen die Beschränkungen ein, nach Erfahrungen in anderen Fällen ist damit aber noch zu rechnen. Gerade beim Ort der Demonstration gab es in München zuletzt strikte Vorgaben des Kreisverwaltungsreferats.

So wollten Gegner der Corona-Maßnahmen im Mai in der Innenstadt demonstrieren, durften dies aber nur auf der Theresienwiese. Ein Anlass für die strikten Begrenzungen war eine Demonstration am Marienplatz, zu der am 9. Mai 80 Teilnehmer angemeldet waren und bis zu 3000 kamen, die sich oft nicht an die Abstandsregeln hielten.