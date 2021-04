Antrag der Fraktion BiG in Geldern : Zur Trauung ins Bürgerforum

Geldern Damit trotz Corona-Beschränkungen mehr Gäste in Gelderns Standesamt können, schlägt die Fraktion BiG vor, den großen Saal oder die Grünfläche zu nutzen.

Markus Peukes und Christiane Förster von BiG: „Die Familie wie Eltern, Geschwister, Paten und vielleicht bereits schon vorhandene Kinder bleiben bei einer Trauung in der Villa Eerde außen vor. Somit ist es dieser Personengruppe verwehrt. den wichtigen Lebensabschnitt des Hochzeitspaares zu begleiten. Gerade hier bietet sich in Geldern eine optimale Corona-konforme Lösung an. Zum einen könnte die Freifläche hinter dem Bürgerforum oder auch das Bürgerforum selber als Trauzimmer dienen. Somit wäre die Familie mit Maskenpflicht, Abstand und einem aktuellen negativen Corona-Test bei der Trauung dabei und hat in diesen besonderen Zeiten die Chance, den schönsten Tag im Leben des Hochzeitspaares zu erleben.“

„Diese außergewöhnliche Möglichkeit der standesamtlichen Trauung wäre gerade in dieser besonderen Zeit, die uns Bürgern viel abverlangt, ein besonderes Geschenk der Verwaltung für jedes Hochzeitspaar und seine Familie“, so Markus Peukes und Christiane Förster abschließend in ihrem Brief an Bürgermeister Sven Kaiser.