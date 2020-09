Reisebeschränkungen : Au-pairs bleiben wegen Corona aus - Familien mit Betreuungsproblemen

Berlin Au-Pairs sammeln nicht nur in Deutschland Erfahrung, sie entlasten auch zahlreiche Familien. Doch wegen Corona läuft dieses Jahr alles anders. Wie geht es für die jungen Leute und ihre Gastfamilien weiter?

Viele Familien in Deutschland sind nach Angaben der FDP derzeit im Stress, weil fest eingeplante Au-pairs wegen aktueller Reisebeschränkungen ausbleiben. „Familien fühlen sich alleingelassen und suchen verzweifelt nach alternativen Möglichkeiten, um die Kinderbetreuung zu meistern“, heißt es in einem FDP-Antrag, der an diesem Donnerstag in den Bundestag eingebracht werden soll und der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. „Au-pairs sitzen teilweise auf gepackten Koffern und warten, bis sie endlich nach Deutschland einreisen dürfen.“