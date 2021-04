Taser mit Pistole verwechselt : Tödlicher Schuss in Minneapolis auf Schwarzen war wohl Versehen

Tödlicher Schuss in Minneapolis auf Schwarzen war wohl Versehen

Washington Offenbar hat eine Polizistin ihren Taser mit ihrer Pistole verwechselt: Der erneute Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf einen versehentlichen Schuss zurückzuführen.

Der bei einer Polizeikontrolle in einer Vorstadt von Minnesota getötete Schwarze ist offenbar einem fatalen Fehlgriff zum Opfer gefallen. Die Beamtin, die den tödlichen Schuss abfeuerte, habe eigentlich eine Elektroschockpistole und keine Schusswaffe einsetzen wollen, sagte der Polizeichef von Brooklyn Center, Tim Gannon, am Montag. Er sprach von einer „versehentlichen Entladung“. Am Abend kam es erneut zu Protesten. Präsident Joe Biden mahnte zur Ruhe.