10 Millionen Dosen für Deutschland : Johnson & Johnson startet mit Lieferung von Corona-Impfstoff in EU

Brüssel Am Montag soll laut EU-Kommission die Lieferung des Corona-Vakzins von Johnson & Johnson starten. Auf dem Impfstoff liegen große Hoffnungen, unter anderem, da er nur einmal verabreicht werden muss. Deutschland soll zehn Millionen Dosen erhalten.

Die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson können nun auch in der Europäischen Union starten. Der Hersteller beginne am Montag mit der Lieferung an die EU-Staaten, bestätigte die EU-Kommission in Brüssel. Sie erwartet bis Ende Juni bis zu 55 Millionen Dosen des Impfstoffs. Gut zehn Millionen Dosen sollen nach Deutschland gehen.