Debatte um neues Infektionsschutzgesetz : NRW-FDP will pauschalen Ausgangssperren nicht zustimmen

NRW-FDP will pauschalen Ausgangssperren nicht zustimmen

Düsseldorf Die NRW-Koalition hat in der Diskussion um das neue Infektionsschutzgesetz offenbar noch keine Einigkeit erzielen können. Die FDP ist der Meinung, dass der derzeitige Entwurf mit der geplanten bundeseinheitlichen Notbremse „ganz erhebliche Mängel“ aufweist.

Die FDP in Nordrhein-Westfalen will ein Infektionsschutzgesetz mit pauschalen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen nicht mittragen. Der derzeitige Entwurf mit der geplanten bundeseinheitlichen „Notbremse“ habe „ganz erhebliche Mängel“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident und FDP-Landeschef Joachim Stamp am Montag im WDR-2-Interview.