Kostenlose Tests : Mehr als ein Drittel der 15.000 Corona-Teststellen liegt in NRW

Mehr als ein Drittel der 15.000 Corona-Teststellen liegt in NRW

Mobile Teststelle: Corona Test On Tour auf dem Sparkassenvorplatz in Viersen Ende März (v.l. hinten Frank Kehrsbaum, Felix Melstrey, Marc Tappiser). Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Berlin Seit Anfang März finanziert der Bund die Corona-Tests, und die Anzahl der dazugehörigen Teststellen in NRW ist beachtlich. Vom Ziel der wöchentlichen Tests für alle scheint das Land aber noch entfernt.

In Deutschland sind mehr als 15.000 Teststellen für kostenlose Corona-Tests geschaffen worden. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der „Welt“ nach einer Umfrage seines Ressorts in den Ländern. „Das gibt uns mehr Sicherheit in dieser schwierigen Phase der Pandemie.“