Neues Gesetz in South Carolina : Todeskandidaten müssen zwischen Erschießen und elektrischem Stuhl wählen

Neues Gesetz in South Carolina

Columbia Ein neues Statut im US-Staat South Carolina soll die Hinrichtungen nach zehn Jahren Pause wieder in Gang setzen. Der Gouverneur unterzeichnete am Montag ein Gesetz, nach dem Todeskandidatinnen künftig zwischen dem Tod auf dem Elektrischen Stuhl oder durch Erschießen wählen müssen.

Bisher sah das Gesetz als Hinrichtungsarten die Giftspritze und den Elektrischen Stuhl vor, wobei zum Tode Verurteilte letzteren ablehnen dürfen. Dieses Recht haben nach Angaben der Staatsanwaltschaft alle Todeskandidaten in South Carolina in Anspruch genommen, wohl wissend, dass für die Todesspritze kein Gift mehr geliefert wird. Deshalb wird in South Carolina seit 2010 überhaupt niemand mehr hingerichtet.