Streit nach Kapitol-Sturm : Stadt New York im kostspieligen Streit um Trumps Golfplatz

New York Bürgermeister De Blasio hat den Betreibervertrag nach dem Sturm von Anhängern des Ex-Präsidenten auf das Kapitol im Januar gekündigt. Sohn Eric Trump wettert gegen „Cancel Culture“ und nennt einen Preis: Mindestens 30 Millionen Dollar.

Wer sich mit Donald Trump anlegt, muss auf einen langen und teuren Rechtsstreit gefasst sein. Diese Erfahrung macht nun die Stadt New York, deren Bürgermeister Bill de Blasio nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol im Januar den Betreibervertrag mit Trump für einen lukrativen Golfplatz in der Bronx gekündigt hatte.

Trump hat solche Streitigkeiten oft zu seinem Nutzen zu wenden gewusst, gerade wenn er angeschlagen und in die Ecke getrieben schien. Etwa in Atlantic City, wo er in den 1990er Jahren Ramschanleihen-Investoren und Aktionären Verluste von Hunderten Millionen Dollar beibrachte und es schaffte, 80 Millionen Dollar für sich selbst herauszuholen. Oder den Streit mit der Deutschen Bank, deren Kredit für einen Wolkenkratzer in Chicago er nicht mehr bediente, die Bank verklagte und einen großen Teil des Kredits erlassen bekam. Zudem sicherte er sich neue Kredite über mehr als 300 Millionen Dollar.