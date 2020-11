Nach islamistischen Anschlägen in Frankreich : Muslimischer Schüler droht Lehrerin mit Enthauptung

Berlin Erst kürzlich wurde in Frankreich der Lehrer Samuel Paty nach dem Zeigen von Mohammed-Karikaturen enthauptet. Ein Schüler in Berlin hat angedroht dies mit seiner Lehrerin zu wiederholen.

Ein elfjähriger muslimischer Schüler hat einer Lehrerin in Berlin mit Gewalt und Enthauptung gedroht. Er soll damit am Dienstag auf angekündigte Sanktionen bei einem Nicht-Erscheinen seiner Eltern zu den üblichen Gesprächen in der Schule reagiert haben: „Wenn das passiert, weil meine Eltern nicht gekommen sind, dann mache ich mit dir das Gleiche wie der Junge mit dem Lehrer in Paris.“ Das berichtete der „Tagesspiegel“.