Brand im Flüchtlingslager : Keine Verletzten unter den 4000 Bewohnern

Athen Auf der griechischen Insel Samos kam es zu einem Brand, der mehrere Zelte zerstörte. Nach Einschätzungen sind etwa 600 Menschen betroffen.

Im Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Samos hat sich am Mittwoch ein Brand entwickelt, der nach Angaben der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Demnach wurde keiner der rund 4000 Menschen in dem Lager verletzt, jedoch brannte etwa ein Dutzend Zelte ab. Das Feuer sei in einem Container entstanden, der als Restaurant des Lagers genutzt werde, teilte die Feuerwehr weiter mit. Zur Ermittlung der Ursache sei eine Untersuchung eingeleitet worden.