249 Opfer identifiziert : Fast 400 Festnahmen bei europäischer Aktion gegen Kinderhandel

Den Haag In mehreren europäischen Ländern sind 388 Menschen festgenommen worden, denen Kinderhandel vorgeworfen wird. Die Aktionen richteten sich gegen organisierte Banden. Es waren Polizeibehörden aus zwölf Staaten beteiligt.

Bei Polizeiaktionen gegen den Kinderhandel in Europa sind 388 Tatverdächtige festgenommen worden. Zudem seien bei den von Großbritannien, Portugal und Spanien sowie der europäischen Polizeibehörde Europol koordinierten Einsätzen 249 potenzielle Opfer identifiziert worden, teilte die Behörde am Mittwoch in Den Haag mit.