Mögliches Umweltproblem : Bunte Hunde geben russischer Stadt Rätsel auf

Moskau Straßenhunde mit knallbunter Fellfarbe stellen die Behörden einer russischen Stadt vor ein Rätsel. Erst wurden blaue Hunde gesichtet, dann ein rosa Vierbeiner. Auch die Staatsanwaltschaft beschäftigt sich jetzt mit dem Fall.

Kürzlich sei im rund 360 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Dserschinsk ein rosa Hund gesichtet worden, berichtete ein lokales Online-Portal am Donnerstag. Zuvor waren bereits Fotos von blauen Vierbeinern in sozialen Netzwerken aufgetaucht, die möglicherweise in Chemieabfälle gefallen sind.