Isolierte Familie in den Niederlanden : Kinder schildern Psychoterror des Vaters - Verfahren soll eingestellt werden

Isolierte Familie in den Niederlanden

Den Haag Kinder der über Jahre isolierten Familie auf einem niederländischen Bauernhof haben zum ersten Mal ihr Leiden geschildert und ihren Vater schwer beschuldigt. Die Staatsanwaltschaft will derweil das Verfahren gegen den Mann einstellen.

Mehr als ein Jahr nach der Entdeckung einer vollkommen von der Außenwelt isoliert lebenden Großfamilie auf einem niederländischen Bauernhof will die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Familienvater einstellen. Der Gesundheitszustand des 68-jährigen Gerrit Jan van D. mache ein faires Gerichtsverfahren unmöglich, erklärte die Ermittlungsbehörde am Donnerstag. Durch einen vor fünf Jahren erlittenen Schlaganfall seien seine geistigen Fähigkeiten stark eingeschränkt.

Das frühere Sektenmitglied van D. hatte nach Überzeugung der Ermittler sechs seiner Kinder von 2007 bis 2019 auf einem Bauernhof in Ruinerwold im Norden der Niederlande festgehalten und mit Schlägen sowie Nahrungs- und Trinkwasserentzug misshandelt. Zwei weitere Kinder soll er sexuell missbraucht haben.

Er habe Psychoterror ausgeübt, geht aus einer Erklärung von vier heute erwachsenen Kindern hervor, die am Donnerstag vor Gericht in Assen verlesen wurde. Es ist das erste Mal seit Entdeckung der Familie im Oktober 2019, dass die Kinder selbst zu Wort kamen. Die Kinder beschreiben, dass sie über Jahre unter schwerem psychischen Druck standen und sich völlig von der Außenwelt fern halten mussten. Ihr Vater, der eine Art Natursekte gegründet hatte, habe den insgesamt neun Kindern „unbeschreibliches Leid“ angetan. Sie hätten tagelang beten müssen, mussten als Strafe stundenlang draußen bleiben - bei jedem Wetter. Ein Sohn musste der Erklärung zufolge in einer Hundehütte leben.