Meinungsfreiheit in der Volksrepublik : China verschärft Zensurregeln für Blogger noch weiter

Taipeh Freie Meinungsäußerung gibt es schon lange nicht mehr. Nun geht die Regierung in Peking noch einen Schritt weiter: Zu politischen Themen dürfen sich im Internet sogar unkritische Stimmen nur noch dann äußern, wenn sie eine offizielle Lizenz dazu haben.

„So wie es aussieht, bleibt mir als Kolumnist und Experte für internationale Beziehungen nichts anderes übrig, als auf Unterhaltung, Essen und Getränke umzuschwenken“, schrieb der Professor für internationale Angelegenheiten am 31. Januar. Bisher hatte sich Ma über einen Account beim Dienst Weibo oft zu Entwicklungen im Nahen Osten geäußert. Er war einer der vielen in China beliebten „Influencer“, die innerhalb des Rahmens der staatlichen Zensur eine Nische gefunden hatten. Eine neue Offensive der Zensoren könnte nun aber auch ihn zum Schweigen bringen.

Bereits seit 2017 ist für Veröffentlichungen über politische und militärische Themen in China eine Genehmigung erforderlich. Bislang wurde dies in der Praxis aber nicht sehr streng kontrolliert. Das soll sich nun ändern. Und die Regel gilt künftig auch für die Themenfelder Gesundheit, Wirtschaft, Bildung und Justizangelegenheiten.

Präsident Xi Jinping hat die „digitale Souveränität“ zu einem zentralen Pfeiler seiner Politik gemacht. Die kommunistische Führung setzt dabei auf eine noch drastischere Beschneidung der ohnehin stark eingeschränkten Möglichkeiten zu freier Meinungsäußerung im Internet. „Die Regulierungsbehörden wollen den gesamten Prozess der Informationsproduktion kontrollieren“, sagt Titus Chen, Experte für die Social-Media-Politik Pekings an der National Sun Yat-Sen University in Taiwan .

Am 4. Februar kündigte die Cyberspace-Behörde öffentlich an, Suchmaschinen, Social-Media-Plattformen und Browser ins Visier zu nehmen. „Das ist eine große Sache, es ist eine massive Kampagne“, sagt Xiao Qiang, Experte für Internet-Zensur an der University of California in Berkeley. „Und hier geht es um Leute, die nicht irgendetwas Scharfes geschrieben haben. Sie bemühen sich bewusst, nicht anzuecken.“