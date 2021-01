Ratinger Industriepfad : Industriepfad: Stele am Blauen See besprüht

Industriepfad: Stele am Blauen See besprüht

Mit Spray eingeschwärzt: die Stele am Blauen See. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Verein für Heimatkunde und Heimatpflege verärgert.

Zurzeit wird in der Stadt viel über Graffiti-Probleme gesprochen (die RP berichtete). Der Ärger ist groß. Nun hat es auch den Ratinger Industriepfad erwischt. Die Stele Nummer zwei am Blauen See (Standort direkt am Eingang auf dem Vorplatz rechts) mit der Infotafel wurde zerstört. Man hat mit Hilfe einer Spraydose die komplette Fläche eingeschwärzt. Dabei hat man versucht, den Stahlplattenträger, auf dem die Infotafel befestigt ist, möglichst nicht einzuschwärzen, was aber nicht ganz gelungen ist.