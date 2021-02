Mehr als 20 Tote in USA und Mexiko nach Wintereinbruch : Kritiker machen erneuerbare Energie für Stromausfälle verantwortlich

So kalt war es seit 30 Jahren nicht mehr: In Texas liegt Schnee. Foto: dpa/David J. Phillip

Houston Der Winter trifft vor allem den südlichen Bundesstaat Texas hart. 3,5 Millionen Haushalte und Geschäfte sind ohne Strom. Das lockt vor allem Windkraftgegner auf den Plan, die denken, einen Schuldigen für den Blackout gefunden zu haben.

Durch den Wintereinbruch in den USA und im Nachbarland Mexiko sind bis Dienstag Medienberichten zufolge bereits mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen. Im südlichen Bundesstaat Texas, der am stärksten von dem Kälteeinbruch betroffen ist, erstickten laut NBC News eine Frau und ein Mädchen, die versucht hatten, sich mit Hilfe eines Autos aufzuwärmen. In der Stadt Houston erfroren zwei Obdachlose, wie das Büro des Sheriffs in Harris County mitteilte.

In Louisiana starb ein Mann nach einem Sturz auf glatter Eisfläche an einer Kopfverletzung. Ein zehnjähriger Junge starb bereits am Sonntag in Tennessee, nachdem er zusammen mit seiner sechsjährigen Schwester auf einem zugefrorenen Teich eingebrochen war. In Texas, Kentucky und Missouri starben mehrere Menschen bei wetterbedingten Verkehrsunfällen.

Das extreme Winterwetter löste mindestens vier Tornados aus, wie es auf der Website Weather.com hieß, darunter einen in North Carolina, durch den mindestens drei Menschen getötet und zehn weitere verletzt wurden.

Im Norden von Mexiko starben nach Angaben der Behörden sechs Menschen, fünf von ihnen an Unterkühlung, einer erstickte wegen einer defekten Heizung, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Durch die Kälte waren Gas-Leitungen eingefroren, was Stromausfälle zur Folge hatte.

In den USA waren am Dienstagabend mehr als 3,5 Millionen Wohnungen und Geschäfte ohne Strom. Um eine Überlastung der Netze zu verhindern, schalteten die Stromversorger in Texas seit dem Wochenende immer wieder einzelne Werke ab.

Konservative Kommentatoren allerdings haben einen Schuldigen für die kältebedingten Stromausfälle in den USA aufgespürt: erneuerbare Energien. „Wir sollten niemals wieder eine Windturbine in Texas bauen“, schrieb etwa der texanische Landwirtschaftsbevollmächtigte Sid Miller auf Facebook. „Dieses Experiment ist total gescheitert.“ Und US-Senator Steve Daines twitterte, die Stromausfälle seien eine perfektes Argument dafür, dass die USA verlässliche Energieträger wie Kohle und Gas brauchten.

Dafür verantwortlich sind nach Angaben des texanischen Netzbetreibers Ercot jedoch hauptsächlich Kohle, Gas und Kernenergie. Am Dienstag seien 45.000 Megawatt Energiegewinnung ausgefallen, teilte Ercot mit. 30.000 davon gingen auf das Konto von Gas-, Kohle und Atomkraftwerken. Der Rest seien erneuerbare Energieträger. Das größte Problem seien derzeit eingefrorene Erdgasbohrtürme.

Das hinderte Kritiker von Windenergie jedoch nicht daran, Windturbinen im Internet madig zu machen. Ein besonders häufig verbreitetes Foto zeigt einen Hubschrauber beim Enteisen eines Windkraftrades garniert mit der Behauptung, es handle sich um eine chemische Lösung an einer Anlage in Texas - Windenergie sei also gar nicht sauber. Das Foto ist allerdings nicht ganz neu. Es wurde vor Jahren in Schweden fotografiert und der Helikopter versprühte auch keine Chemikalien, sondern heißes Wasser.

In Chicago im Norden der USA türmte sich derweil der Schnee. Dort hatten die Bewohner Mühe, ihre Autos von den Schneemassen zu befreien.

(june/AP/AFP)