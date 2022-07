Was steckt dahinter? : Pinker Himmel über australischer Stadt sorgt für Aufruhr

Mildura Aliens? Ein seltenes Phänomen am Himmel oder einfach ein schöner Sonnenuntergang? Anwohner der australischen Stadt Mildura haben über einen pinken Leuchtkreis am Himmel gerätselt. Doch auf den wahren Grund kommt man nicht so schnell.

Tammy Szumowski traute ihren Augen kaum als sie vor knapp einer Woche in den Himmel schaute. In Mildura, eine Kleinstadt im Norden von Australien, leuchtete der Himmel in grellem pink. Kein Pink, welches man normalerweise in einem schönen Sonnenuntergang findet, sondern ein intensives, leuchtendes Pink, das einen Kreis am Himmel bildet. „Was zum Teufel ist das?", dachte sich Tammy Szumowski. Ein Asteroid oder sogar Aliens? In einem BBC-Interview erklärt sie, dass sie gegenüber ihren Kindern ruhig geblieben sei, um diese nicht zu beunruhigen, selbst sei sie aber ganz aufgeregt und unsicher gewesen. Auch andere australische und internationale Medien zitierten Bewohner, die sich alle möglichen Szenarien durch den Kopf gingen ließen.

View this post on Instagram A post shared by Ant & Tam (@desert_2_sea)

Der tatsächliche Grund war dann doch eher banal, verriet aber gleichzeitig ein wohlbehütetes Geheimnis. Es stellte sich heraus, dass das pinke Licht von einer Cannabis-Farm stammte. Die Anlage des Unternehmens „Cann Group“, das medizinisches Gras anbaut, habe neue LED-Lichter getestet, die die Pflanzen schneller wachsen lassen sollen, berichten BBC oder „The Guardian“. Da es zudem noch bewölkt gewesen ist, erzeugten die Lichter diesen ganz speziellen Kreis am Himmel. Vielmehr ein Problem für das Unternehmen als für die Bewohner selbst, denn ursprünglich sollte der Standort geheim gehalten werden. Doch weil offenbar vergessen wurde, die Vorhänge zuzuziehen, blieb der Standort nicht länger geheim. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte den Ursprung des Phänomens.

Der Anbau von Marihuana für medizinische und wissenschaftliche Zwecke ist in Australien legal. Das Betäubungsmittel-Änderungs-Gesetz erlaubt bestimmten Unternehmen, die eine Lizenz dafür erworben haben, Cannabis anzubauen. Die Cann Group ist ein Unternehmen, das sich eben darauf spezialisiert hat. Es war lange nicht klar, wo sich der Sitz der Anlage befindet – bis jetzt. Das pinke Leuchten am Himmel hat den Standort in Mildura verraten.

(boot)