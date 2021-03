Gerüchte um Hochzeit im kleinen Kreis : Erzbischof von Canterbury widerspricht Meghan und Harry

In ihrem Interview mit Oprah Winfrey teilten Meghan und Harry mächtig gegen das Königshaus aus und sagten, dass sie schon drei Tage vor ihrer pompösen Hochzeit vom Erzbischof von Canterbury getraut worden seien. Jetzt wehrt dieser sich dagegen.

„Die juristische Trauung war an jenem Samstag. Ich habe die Hochzeitsurkunde unterzeichnet (...)“, sagte das Oberhaupt der anglikanischen Kirche in England der „Welt“ und anderen europäischen Zeitungen in einem Interview, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Er fügte hinzu: „Ich hätte eine Straftat begangen, wenn ich etwas unterschrieben hätte, das falsch ist.“