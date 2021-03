Zehnter Urenkel : Queen-Enkelin Zara Tindall bringt Jungen zur Welt

London Die britische Königin Elizabeth ist erneut Uroma geworden: Die Enkelin der 94-Jährigen, die 29 Jahre alte Zara Tindall, bekam am Wochenende ihr drittes Kind.

Es ist bereits das dritte Kind der Tochter von Prinzessin Anne (70) und ihrem Mann, dem ehemaligen Rugby-Spieler Mike Tindall (42). Das Baby mit dem Namen Lucas Philip Tindall wurde bereits am Sonntag geboren, wie ein Sprecher des Paares am Mittwoch mitteilte. Es ist das zehnte Urenkelkind der Queen und nimmt den 22. Platz in der britischen Thronfolge ein.