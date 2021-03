Gut gelaunt im Frühlings-Outfit : Queen zeigt sich erstmals in diesem Jahr vor Schloss Windsor

Windsor Ein seltener Anblick im zweiten Jahr der Pandemie: Die britische Königin hat sich außerhalb der Palastmauern gezeigt. Am Mittwoch besuchte sie ein Kriegerdenkmal in der Grafschaft Surrey.

Die britische Königin Elizabeth II. hat sich am Mittwoch erstmals in diesem Jahr außerhalb von Schloss Windsor gezeigt. Sie besuchte ein Kriegerdenkmal für Commonwealth-Soldaten in in Runnymede in der Grafschaft Surrey anlässlich des 100. Jahrestags der Gründung der australischen Luftwaffe RAAF (Royal Australian Air Force). Passend zum frühlingshaften Wetter trug die Queen ein limettengrünes Kostüm mit passendem Hut, an dem weiße Blüten befestigt waren.