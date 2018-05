Wülfrath: Grundschulen kicken um den Stadttitel

Wülfrath Einigkeit Dornap-Düssel richtete die Stadtmeisterschaften der Grundschulen aus und ist beim "Sports-Action-Day" dabei.

Dem Ball hinterherspurten, passen, gemeinsam jubeln nach dem Torschuss - keine Frage, die gut 120 Mädchen und Jungen haben gestern bei den Fußball-Stadtmeisterschaften der Grundschulen eine Menge Teamgeist auf dem Erbacher Berg bewiesen. "Es ist schön, die Begeisterung der Kinder zu sehen", freut sich Karl-Heinz Schultz, Vorsitzender des TSV Einigkeit Dornap-Düssel. Der Verein richtet das Turnier zum dritten Mal aus. Bei den Erst- und Zweitklässlern (Minis) spielen im Lhoist Sportpark Mannschaften der Park- und Lindenschule, bei den Dritt- und Viertklässlern (Maxis) Teams der Bergischen Diakonie Aprath, Freie Aktive Schulen Wülfrath sowie der Grundschulen Ellenbeek, Linden- und Parkschule. Alle Mannschaften erhalten Einzelpokale, die Sieger zusätzlich den Wanderpokal. Zudem besucht der TSV mit den Siegerteams ein Bundesligaspiel. "Das ist der Preis unseres Vereins", sagt Vorsitzender Schultz. Die vereinsübergreifenden Stadtmeisterschaften, bei denen Jungen und Mädchen in einer Mannschaft spielen, haben für die Grundschulkinder einen besonderen Reiz. "Idee ist, die Kinder in Bewegung zu bringen", schildert TSV-Fußballjugendleiter Franz Jörling. Der Verein will den jungen Kickern aber ebenso etwas fürs Leben mitgeben. "Sie lernen", sagt Schultz, "dass nicht alles alleine zu schaffen ist, sondern in der Gemeinschaft."

Dies hat sich auch der Kreissportbund gedacht und führt am kommenden Sonntag zum zweiten Mal nach 2017 den "Sports-Action-Day" durch. Das ist eine Sportinformationsmesse, bei der Kinder im Grundschulalter verschiedene Sportarten und Bewegungsspiele unter einem Dach ausprobieren können. Sechs Wülfrather Sportvereine bieten Schnupperkurse in neun Sportarten an, unter fachkundiger Anleitung der Trainer und Übungsleiter. "Sportinformationsmessen gibt es seit jeher in jeder Stadt", weiß Christian Huning, Vorsitzender des Stadtsportbundes Wülfrath. "Bei uns heißt sie eben ,Sports-Action-Day'". Am Sonntag, 3. Juni, von 10 bis 13.30 Uhr sind alle Grundschulkinder sowie deren Eltern und Geschwister in die Sporthalle Goethestraße eingeladen. Der Turnerbund Wülfrath ist mit Basketball und Handball vertreten, Fußball und Judo kann man beim TSV Einigkeit Dornap-Düssel ausprobieren und mit dem TC Ford und dem Neuzugang TC Blau-Weiß sind erstmals beide Tennisvereine vertreten. Ebenfalls neu ist das Badminton-Angebot des Turnerbundes. Die Kinder können sich frei ihre Sportarten aussuchen und gleich loslegen. So kann man beim Fußball einen Dribbelparcours absolvieren und auf die Torwand schießen, oder beim Tennis ein paar Ballwechsel am Mininetz spielen.