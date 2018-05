Wülfrath : Jazz-Band erinnert an Ella Fitzgerald

Karin Mast und "Blue Karma" spielten in der Kathedrale Lieder von Ella Fitzgerald. Foto: D. Janicki

Wülfrath "An Ella Fitzgerald kommt man als Sängerin nicht vorbei", sagt Karin Mast: "Sie ist unerreicht. Niemand kann ihr das Wasser reichen.66666666" In einer ausverkauften Schlupkothener Kathedrale trug Karin Masts Band "Blue Karma" eine Hommage an die Jazz- und Swingsängerin vor, die das 20. Jahrhundert musikalisch mitgeprägt hatte. Am Klavier saß Klaus-Peter Kegel, hinter dem Schlagzeug Thomas Giering, und Peter Schicks spielte den E-Bass. Die Querflötistin Gerlinde Wettingfeld musste durch Saxophonist Burkhard Müller ersetzt werden, da die Frau kürzlich notoperiert wurde.

"Blue Karma", die seit vielen Jahren Konzerte in der Kathedrale geben, spielten warme und langsame Stücke wie "Fly me to the moon" oder "Cry me a river". Beim Stück "It don't mean a thing" stieg Bassist Peter Schicks beim Gesang ein. Bei der Ballade "The man i love" blieb es zuerst sehr ruhig, um dann laut und flott weiterzugehen.

Das Konzert kam bei den Besuchern sehr gut an. Es gab viel Beifall, Pfiffe und freudige Rufe. Karin Mast erzählte zwischen den Liedern viele Anekdoten und Schlüsselereignisse aus Ella Fitzgeralds Leben. Das Schicksal dieser Musiklegende hat Karin Mast schon immer tief bewegt, und sie war schon immer von deren Fähigkeiten beeindruckt: "Unsere Hommage ist eine Würdigung ihres Lebenswerkes". Auf der Bühne konnte Ella Fitzgerald wie ein Vulkan ausbrechen, verdeutlichte Karin Mast, aber privat sei sie doch ziemlich schüchtern und reserviert gewesen. Karin Mast, selber eine zarte Erscheinung, stammt ursprünglich aus Oberschlesien. Mit ihrer Mutter floh sie nach Düsseldorf. Zuerst sang sie im Chor, aber dann fragte ein junger Mann, ob sie denn nicht in seiner Band den Gesangspart übernehmen möchte. Nach einem Vorsingen wurde sie in der Dixieland-Band engagiert.

(aca)