Wülfrath: Kantor begeistert Menschen für Musik

Beim Konzert "Lieblingsstücke" der Kantorei Wülfrath in der Stadtkirche am kommenden Sonntag, 18 Uhr, anlässlich seines 25-jährigen Dienstjubiläums und der Baustelleneröffnung des Gotteshauses klingt dies an. Präsentiert werden die Lieblingsstücke der Kantorei aus dem Programm der zurückliegenden 25 Jahre, Ausschnitte aus der "Carmina Burana", "Bridge over Troubled Water" von Simon & Garfunkel oder das "Abendlied" von Rheinberger zum Beispiel.

Der Vater von drei erwachsenen Kindern hat in Dortmund Kirchenmusik studiert und Operngesang mit künstlerischer Reife. Doch wie das Leben so spielt - eher durch Zufall ist Gerhold vor 25 Jahren auf die freie Kirchenmusikerstelle in der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde aufmerksam geworden. Eine Arbeitskollegin seiner Frau hatte davon erzählt und die Kalkstadt als ein "sehr schönes Städtchen" beschrieben. Gerhold bekam die Stelle. Als neuer Kantor hat er sich sogleich bei den Wülfrather Schulen und Kitas vorgestellt, ihnen angeboten, mit den Kindern zu singen. Das wurde angenommen. "Es bestand Bedarf", sagt der Kantor. Bereits nach einem Monat gründete er Kinder- sowie Jungchor in der Gemeinde. Zusammen wurden Musicals in der damals noch bestehenden Stadthalle aufgeführt. Theater brachte Gerhold dort ebenfalls mit vielen Akteuren auf die Bühne. Die Aufführungen waren höchst erfolgreich, konnten nach dem Stadthallenabriss in der Form jedoch nicht fortgesetzt werden.