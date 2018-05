Wülfrath: Awo-Begegnungsstätte schlägt neue Wege ein

Wülfrath Durch ein breiteres Angebot will das Haus an der Schulstraße weitere Besucher erreichen.

Die Awo-Begegnungsstätte in der Schulstraße möchte neue Wege einschlagen. "Unser Blick ist auf neue Zielgruppen gerichtet - auch auf jüngere", sagt Cornelia Weimer, die seit drei Monaten die Begegnungsstätte leitet. Das Haus ist üblicherweise ein Treffpunkt für ältere Herrschaften: Jeden Tag zwischen 13 und 17 Uhr können Senioren kommen, um bei Kaffee und Kuchen das Gespräch zu suchen oder Mitspieler für Kartenspiele herauszufordern. Recht neu ist das gemeinsame Mittagessen: "Bisher findet es nur zweimal im Monat statt, da wir genau beobachten möchten, ob die Menschen dieses Angebot langfristig annehmen werden", sagt Weimer. Das Haus bietet aber auch einiges Potential für andere Altersgruppen. Es gibt einen großen Saal für 120 und kleinen Saal für 60 Personen, eine Bühne, einen Kegelkeller mit vier Bahnen und einen Besprechungsraum. "Diese Räume vermieten wir für Hochzeiten, Weihnachtsfeiern und ähnliche Anlässe", erklärt Peter Zwilling, Koordinator und Kassierer der Begegnungsstätte. Welche Zielgruppen in Zukunft von dem Haus profitieren mögen, die bewährten Strukturen der Awo sollen beibehalten bleiben, verspricht Cornelia Weimer. Am Freitag, 8. Juni, wird ein Bühnenstück der Gruppe "Pop up Picnic Theater" aufgeführt.

Am Freitag, 8. Juni , wird in der Awo-Begegnungsstätte das Theaterstück "Kunst" aufgeführt. Beginn: 19.30 Uhr. Eintritt: 12 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse und bei ausgesuchten Vorverkaufsstellen in Wülfrath.

Programm Die Awo-Begegnungsstätte Wülfrath, Schulstraße 13, möchte unter anderem ein breiteres kulturelles Angebot etablieren. Schriftsteller und Grimme-Preisträger Norbert Molitor verarbeitet in seinem Buch "Das Kaff der guten Hoffnung" seine Eindrücke, die er in Neviges und Wülfrath gesammelt hat.

Gestartet ist das Sonntagscafé jetzt mit einer Lesung eines Schriftstellers aus der entfernteren Nachbarschaft: Norbert Molitor. Er stellte sein Buch "Das Kaff der guten Hoffnung" vor. Molitor wuchs in Neviges auf, lebte aber auch jahrzehntelang in Wülfrath.

"Ich vermittle gerne meine Eindrücke, die ich über Kleinstädte gewinne", sagt Molitor. "Über das bisschen Kultur, was noch da ist. Über das Einzelhandelssterben und die vielen Leerstände." Eine kleine Passage zu Beginn des Buches unterstreicht Molitors Sicht deutlich: "Es gibt nichts. Und was nicht da ist, kann nichts kosten." In den kurzen Kapiteln berichtet ein allwissender Erzähler über die zumeist älteren Bewohner Neviges. Er berichtet über ihre Marotten, ihre Kommunikationsbereitschaft, ihre Ess- und Trinkgewohnheiten, ihre Beziehungen zur Gemüsefrau oder zum Friseurmeister von nebenan. Auch Wülfrath spielt eine Rolle. Einige Besucher der Awo-Begegnungsstätte müssen laut lachen und wiegen sich in ihren Stühlen. Norbert Molitor liest im Stehen mit einem weißen Plastiktritt als Pult. Er kenne sein Buch in- und auswendig, hieß es von ihm, aber in manchen Passagen lacht er selber auf - alle Details im Buch sollen einen deutlichen Bezug zu real existierenden Personen haben.