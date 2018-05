Wülfrath : Sängerkreis wird in Zell am See zum Botschafter

Wülfrath Die Wülfrather erlebten ein beeindruckendes Chorfestival in Österreich mit Konzerten, Workshops und Gasslsingen.

Der MGV Sängerkreis ist zurück aus Österreich. Schon zum zweiten Mal haben die Wülfrather ein Chorfestival besucht. War es vor zwei Jahren das "Alta Pusteria" im Pustatal von Südtirol, so führte der Weg in diesem Jahr zum "Festival der Männerstimmen" nach Zell am See. "Mit starken Eindrücken und vielseitigen Erlebnissen zeigte sich der Sängerkreis beeindruckt vom Aufenthalt in Zell am See", informiert Jürgen Ahrweiler für den Sängerkreis. Nicht nur das Erlebnis, mit mehr als 600 Sänger aus 23 Männerchören und Männerensembles aus dem In- und Ausland gemeinsam zu musizieren, sondern auch das Beiprogramm wusste zu begeistern.

Durch ein reichhaltiges Rahmenprogramm und der Vielfalt der Lieder sowie der facettenreichen Formation im Männergesang gelang es, dass gesetzte Ziel "Impulse zur Faszination der Männerstimmem" zu erreichen. Denn in Workshops ging es auch um neue Wege und Impulse in der Chorliteratur und Chorarbeit. "Die Konzerte im Ferry Porsche Congress Center und in der Zeller Stadtkirche zeigten eine hohe Qualität des Männerchorgesanges", heißt es. "Gasslsingen aller Chöre in der Altstadt Zell am See wurde zu einem Highlight für Besucher und Sänger." Zudem hat der Sängerkreis zur Freude der Kirchenbesucher einen Gottesdienst in der Stadtkirche von Schüttdorf musikalisch gestaltet. Der Ausflug auf die Schmittenhöhe, die einen Blick auf 30 Gipfel über 3000 Meter bietet, mit allen Chören und das mit über 600 Sängern gemeinsam gesungene "La Montanara" und "Signore delle cime" wurden zu einem unvergesslichem Erlebnis.



Wülfrath : Sängerkreis reist nach Zell am See

Ein ökumenischer Dankgottesdienst am Stadtplatz von Zell beendete am Pfingstmontag das Festival. Für den Sängerkreis gab es noch eine Seerundfahrt mit dem Schiff auf dem Zeller See. Die Wülfrather fuhren auf der Großglockner-Hochalpenstrasse und besuchten die Eisriesenwelt in Werfen. Den Abschiedsabend verbrachten alle Teilnehmer des Sängerkreises mit einem herrlichen Blick auf den Zeller See, hoch oben beim Pfefferbauer. Gesang und Hausmusik beendeten den gemütlichen Abend.

Nach dem Fazit des Sängerkreises befindet sich der MGV auf dem richtigen Weg, durch internationale Kontakte zu anderen Chören sich selbst zu beweisen, um somit die Zukunft des Chores zu sichern. "Nebenbei wirkt der Sängerkreis als Botschafter der Stadt Wülfrath, was sich sicherlich auch durch die Unterstützung der Stadt zeigen kann", so der Tenor beim Sängerkreis, der am Samstag, 23. Juni, zum Sommerfest sowie dem Freundschaftssingen am Zeittunnel einlädt.

(tws)