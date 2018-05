Wülfrath: Im Zeittunnel gibt es noch einiges zu tun

Wülfrath Eineinhalb Jahre war das Museum wegen Umbau und Erneuerung geschlossen. Am 10. Juni wird es wieder eröffnet.

Noch liegen die frisch gedruckten Ausstellungs-Tafeln gestapelt und in Pappe verpackt im Eingang. Bis zur offiziellen Eröffnung des Wülfrather Zeittunnels am 10. Juni sind es noch gut zwei Wochen - dann sollen die Info-Tafeln zu 400 Millionen Jahren Erdgeschichte zusammen mit neuen Informationen zur Geschichte des Kalksteinabbaus und einigen neuen technischen und multimedialen Elementen der Öffentlichkeit gezeigt werden. "Das wird noch einmal eine spannende Zeit, aber es wird sich lohnen", so Bürgermeisterin Claudia Panke zum Endspurt.