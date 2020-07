Körperverletzung mit Todesfolge : Ehemann als Täter verurteilt

Wülfrath/Wuppertal Zu drei Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge wurde jetzt ein 65-jährigen Wülfrather verurteilt. Drei Monate gelten wegen der langen Verfahrensdauer als verbüßt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Klar war am Ende des Prozesses nur eines: Am Vormittag des zweiten Weihnachtstages 2015 hatte der Notarzt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße den Tod einer Frau festgestellt. Dass die Obduktion erst drei Tage später durchgeführt worden war und auch die Spurensicherung eher lückenhaft gewesen sein soll, machte es dem Gericht nach mehr als vier Jahren nicht leicht, den Ehemann als Täter zu überführen. In den Fokus der Ermittler war der Mann ohnehin erst Monate nach der nun angeklagten Tat geraten – die er bis zum Schluss leugnete.