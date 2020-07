Auswirkungen der Corona-Pandemie : Banges Hoffen auf Herzog-Wilhelm-Markt

Zieht magisch an: der Herzog-Wilhelm-Markt. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Der Herzog-Wilhelm-Markt ist einer der beliebstesten Weihnachtsmärkte. Wie viele Leute tatsächlich diese Sause besuchen, Wülfraths Innenstadt beleben und für regionale Wertschöpfung sorgen, wurde bisher nie gezählt. Das Come together aus Budenzauber, begleitendem Programm mit Live-Musik gefällt – und steht nun Corona-bedingt auf der Kippe. Ende August will Hans-Peter Altmann, Vorsitzender des HWM-Fördervereins, sagen, ob der berühmte Markt stattfinden kann.

Weihnachtsmärkte gibt es viele, doch keiner ist so wie er: Weit über die Stadtgrenzen hinaus ist der Herzog-Wilhelm-Markt, kurz HWM, berühmt. Bedingt durch die Situation der Budenlandschaft rund um die Wülfrather Stadtkirche ist eines seiner Kennzeichen die kuschelige Enge. Etwas, das der Geist von Corona mit seinen Aha-Auflagen, also Abstand, Hygiene und Alltagsmaske, kaum erlaubt.

„Ich fürchte, dass bis Dezember nicht alles wieder gut ist“, sagt Hans-Peter Altmann, Vorsitzender des HWM-Fördervereins im RP-Gespräch. Natürlich wäre das ein Blick in die Glaskugel und spekulativ, wie sich die Zahlen von an Corona-Erkrankten entwickeln. „Wir werden bis Ende August warten, ehe wir eine offizielle Entscheidung treffen“, teilt „Mr. HWM“ mit.

Fest steht, dass die Aha-Anforderungen „den Herzog-Wilhelm-Markt konterkarieren. Ein HWM mit Masken ist unvorstellbar.“ Nicht nur für die Besucher des beliebten vorweihnachtlichen Marktes wären die Pandemie-bedingten Vorgaben „wenig erfreulich, wie soll das Bühnenprogramm realisiert werden?“ Und wie könnten Zuhörer mit gebührendem Abstand zueinander den Darbietungen beiwohnen? „Das lässt sich an diesem Standort unmöglich realieren“, ebenso wie es unmöglich ist, Personal für die drei Zugänge zum HWM zu finanzieren, die dort zunächst die persönlichen Daten der Gäste registrieren, um sie dann – in erlaubter Anzahl – auf den Markt zu lassen.