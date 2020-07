Citroen verschwindet spurlos : Autoklau an Liegnitzer Straße

Die Polizei ermittelt nach einem Autodiebstahl an der Liegnitzer Straße. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wülfrath Die Polizei sucht nach einem Citroen, der an der Liegnitzer Straße gestohlen wurde. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Citroen C5 nehmen die Beamten in Wülfrath entgegen.

In der Zeit vom Freitagmittag, 10. Juli, 14 Uhr, bis zum Montagmittag des 13. Juli, 13.30 Uhr, verschwand vom Fahrbahnrand an der Liegnitzer Straße ein verschlossen geparkter PKW Citroen C5, der in Höhe des Hauses Nummer 26 abgestellt worden war.

Wie die Polizeibeamten berichten ist es bislang vollkommen unklar, wie der oder die Autodiebe den silbergrauen C5 öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art abtransportieren konnten. Weil seit dem Diebstahl jede Spur des Citroen C5 mit dem amtlichen Kennzeichen ME-WY 472 fehlt, bittet die Polizei nun Zeugen um Mithilfe in dem Fall.

Der Zeitwert des achtzehn Jahre alten Fahrzeugs, das eine Laufleistung von etwa 185.000 Kilometern auf dem Tachometer hatte und in dem sich zur Tatzeit der Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung Teil 1) befand, wird mit 3000 Euro angegeben. Wer etwas über Tathergang, den oder die Diebe oder Verbleib des Autos weiß wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02058-92006180 zu melden.

Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Wülfrather Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug, Fahrzeugschein und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

(von)