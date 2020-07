Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf : Pfleger wollte sich seinen Lohn mit Faustschlägen holen

Düsseldorf Weil er seinen Chef übel verprügelt hat, stand ein Pfleger nun vor dem Amtsgericht. Offenbar sah er keine anderen Möglichkeit, sich seinen Arbeitslohn von 4500 Euro abzuholen. Vor Gericht zeigte sich der Mann allerdings reumütig.

(wuk) Recht zu haben, nützte einem 54-jährigen Arbeitnehmer gar nichts – und brachte ihm am Donnerstag beim Amtsgericht sogar sechs Monate Bewährungsstrafe ein. Denn mit Gewalt hatte er laut Geständnis Ende 2019 versucht, seinen Anspruch auf 4500 Euro Restlohn bei seinem Ex-Chef (53) mit Fäusten einzutreiben, hatte den Leiter eines Pflegedienstes dazu mit Hilfe eines Kumpans kurzerhand verprügelt.

Für diese Art der Selbstjustiz wurde er nun wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung verurteilt. Dabei bestand sein Restlohn-Anspruch zu Recht, wie später vor dem Arbeitsgericht festgestellt wurde, so sein Verteidiger. Der Angeklagte ergänzte, er habe jenen Pflegedienst wegen illegaler Abrechnungspraktiken angezeigt, sei dann auf seinem Restlohn „sitzen geblieben“.

Und aus Angst, die Firma könne wegen der Betrugsermittlungen „dicht machen, bevor ich mein Geld habe“, sei er mit einem flüchtigen Bekannten (den er nur mit Vornamen kenne) zur Firma gefahren. Dort im Büro habe er den Ex-Chef dann „zu Boden gebracht, ihm einen Fuß auf den Kopf gestellt“ – bis der Firmenleiter anbot, direkt zur Bank zu fahren und Bargeld zu holen. Unterwegs gelang dem Firmen-Chef aber die Flucht – mit Prellungen am ganzen Körper und zwei blauen Augen. „Tut mir leid, ich wollte nicht, dass es so eskaliert“, so der Angeklagte vor Gericht. Auch wegen des reumütigen Geständnisses kam er jetzt mit der Mindeststrafe von sechs Monaten auf Bewährung davon.