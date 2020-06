Polizeibericht : Vandalen wüten im Stahlwerk Becker

Die Täter rissen eine Metallabsperrung aus der Verankerung und deponierten sie mitten auf der Fahrbahn. Foto: Polizei

Willich Vandalismus im Gewerbegebiet Stahlwerk Becker in Willich ist immer wieder Thema. In der Nacht zu Freitag haben Täter nun besonders heftig gewütet, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Auf der Straße „Stahlwerk Becker“ waren auf der linken Fahrbahnseite mehrere große Mülltonnen auf vier Rädern und kleine Mülltonnen auf zwei Rädern auf die Fahrbahn gekippt worden. Der Inhalt, meist Papiermüll, war zudem über die Fahrbahn verteilt. An der Fahrbahnseite wurden zudem mehrere fest im Boden verankerte Mülltonnen beschädigt. Ein Straßenschild mit einem Verkehrszeichen, das vermutlich ebenfalls aus der Verankerung gerissen wurde, lag ebenfalls auf dem Gehweg. In Richtung der Straße Stahlwerk Becker waren auf der Gießerallee zwei Baumstämme von circa drei Metern Länge quer auf die rechte Fahrbahn gelegt worden. Etwa 15 Meter weiter lag eine Metallabsperrung auf der rechten Fahrbahnseite.

Die Taten sind vermutlich zwischen Donnerstag, 21.25 Uhr, und Freitag, 1.45 Uhr, passiert. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162 377-0.

