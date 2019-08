Viersen : Nächster Bauabschnitt für K5

Die Arbeiten an der Fahrbahn beginnen am Montag. Foto: Kreis Viersen

Viersen Die Kreisstraße 5 in Viersen wird für rund drei Wochen gesperrt.

Der Kreis Viersen lässt die Kreisstraße 5 in Viersen sanieren. Die Arbeiten für den nächsten Bauabschnitt sollen am Montag, 12. August, beginnen. Darüber informiert ein Kreis-Sprecher. Die Bauarbeiten dauern rund drei Wochen an. Witterungsbedingte Verzögerungen können nicht ausgeschlossen werden. Die Straße wird komplett gesperrt..