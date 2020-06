Lise-Meitner-Gymnasium Anrath : Theaterstück als Fotoausstellung

Anrath Aus der Not eine Tugend macht der Literaturkurs des Lise-Meitner-Gymnasiums: Improvisationsproben und Fenster-Fotoausstellung sind statt einer Premiere angesagt. Der Titel lautet jetzt: „Corona im Champus Express“.

„Die sind wirklich klasse.“ So lautet die einhellige Meinung der Schüler des Literaturkurses des Lise-Meitner-Gymnasiums. Was so positiv nach einer intensiven Beäugung kommentiert wird, sind die auf DIN A4 vergrößerten Fotos, die auf dem Boden im Forum liegen. Da ist Philip im Putzfrauen-Outfit mit Gummihandschuhen, die einen dicken Virus halten, genauso zu sehen wie Nina, die Toilettenpapier in ihre übergroße Handtasche stopft. Der Schaffner mit Mundschutz, Colin, der in Absperrbänder eingewickelt ist, oder Anne, die ein Desinfektionsspray in die Kamera hält und sprüht. So verschieden die Situationen, die die Fotos zeigen, auch sind – eins haben sie alle gemeinsam: Sie stammen aus dem Stück „Stress im Champus Express“, das allerdings zu „Corona im Champus Express“ wurde. Seit den Sommerferien beschäftigt sich der Literaturkurs der Q1 von Anne Tendyck mit der Komödie in drei Akten von Bernd Spehling.