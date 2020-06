Statistik für den Kreis Viersen : Weniger Unfälle in der Corona-Krise

Kreis Viersen Die Zahl der Verkehrsunfälle im Kreis Viersen ist im März, April und Mai im Vergleich zum Vorjahr teils deutlich gesunken. Die Polizei führt den Rückgang darauf zurück, dass weniger Menschen unterwegs waren.

Laut Statistik gab es im März 2020 in den Städten und Gemeinden im Kreis Viersen insgesamt 588 Sach­unfälle, dazu 61 Verkehrsunfälle, bei denen Menschen verletzt wurden. Im Jahr zuvor waren es noch 68 Unfälle mit Verletzten und 728 Sach­unfälle. Auch im April waren die Unfallzahlen 2020 (475 Sachunfälle; 56 Unfälle mit Verletzten) niedriger als 2019 (675 Sachunfälle; 82 Unfälle mit Verletzten). Für Mai wurden 516 Sachunfälle und 69 Unfälle mit Verletzten verzeichnet. Für Mai 2019 waren es 702 Fälle mit Sachschaden und 83 Unfälle mit Verletzten. Im Laufe der vergangenen Wochen wurden im Straßenverkehr im Kreis Viersen etwa halb so viele Menschen verletzt wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zwei neue Fälle in Moers, drei in Kamp-Lintfort

Zwei neue Fälle in Moers, drei in Kamp-Lintfort : Sieben neue Corona-Infektionen im Kreis Wesel festgestellt

Bezogen auf die Zahl der Verkehrsunfälle von Januar bis Mai, bei denen Personen verletzt wurden, erklärt der Polizeisprecher: „Sowohl 2019 als auch 2020 sind Pkw am meisten an den Unfällen beteiligt. Dann folgt ebenfalls in beiden Jahren schon die Gruppe der Rad- und Pedelecfahrer. Dann folgen Fußgänger, dann die Lkw. Kräder sind am wenigsten beteiligt, wobei hier die Beteiligung von zwölf auf 15 stieg.“ Hauptunfallursache insgesamt seien weiterhin Fehler beim Abbiegen und Vorfahrtsverstöße. Die meisten Unfälle ereigneten sich dort, wo vergleichsweise viele Menschen leben und das Verkehrsaufkommen höher sei – also in den Städten Viersen und Nettetal.