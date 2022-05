St.-Sebastianus-Schützen Anrath : Neues Königshaus gefeiert

Anrath Die Anrather Sebastianer sind kürzlich mit dem Königinnenehrenabend in festlicher Atmosphäre in das Schützenjahr 2022 gestartet.

An diesem Abend konnten die Königin der Bruderschaft, Daniela I. Bröhl, und das gesamte Königshaus die Glückwünsche von Schützen, Freunden und befreundeten Vereinen anlässlich ihrer Regentschaft entgegennehmen. An diesem Abend wurde auch das Jungschützenkönigshaus durch den Präses der Bruderschaft, Markus Poltermann, und den Bürgermeister Christian Pakusch in ihr Amt eingeführt. Neue Jungschützenkönigin ist Maike Kocks. Als Ministerinnen stehen ihr Michelle Grütters und Pia Pasch zur Seite.