Diözesankönigsfest in Birten : Majestätischer Umzug durch Birten

Xanten Die Schützenbruderschaft St. Viktor war am Wochenende Ausrichterin des Diözesankönigsfestes. Klaus Ratz hatte 2019 in Paderborn den Königsthron bestiegen. Nun durfte gefeiert werden.

Die Schützenbruderschaft St. Viktor Birten zählt zwar zu den größten und ältesten Bruderschaften am Niederrhein, eine so große Feier wie das Diözesankönigsfest, zu dem am vergangenen Samstag hunderte Gäste ins Xantener Dorf gekommen waren, hat sie allerdings in ihrer fast 1000-jährigen Geschichte noch nicht ausgerichtet. „Wir sind stolz darauf, dass wir dieses tolle Fest für unseren Schützenbruder Klaus Ratz und seine Königin Bärbel organisieren dürfen. Klaus ist der erste Diözesankönig in unserer Bruderschaft, und die gibt es schon seit 1310“, erklärte Ludger Koppers, stellvertretender Brudermeister, bei der Vorbereitung des Festes. Im September 2019 hatte Klaus Ratz gegen viele Aspiranten aus ganz Deutschland in Paderborn die Würde des Diözesanschützenkönigs erlangt.