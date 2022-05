Gerderath und Kückhoven : In Erkelenz werden die ersten Schützenfeste gefeiert

Regieren in Gerderath: (v.l.) Adjutant Thomas Rose, Bezirksbambiniprinzessin Laura Schmidt, Königin Sigrid London und Bezirksprinzessin Anja London. Foto: Schützen

Erkelenz Nach zwei Jahren des Leidens wird am Wochenende in Erkelenz wieder marschiert und gefeiert. In Gerderath ist es der große Moment der Familie London, die sowohl Königin als auch Prinzessin stellt.

Auch hinter den Schützen liegt nach zwei Jahren Pandemie eine lange Leidenszeit, in denen die Feste entweder gar nicht oder nur in kleinem Rahmen gefeiert werden konnten. In diesen Tagen geht es nun aber wieder richtig los.

Zum Schützenfest lädt die Schützenbruderschaft St. Christophorus in Gerderath ein. Samstag findet ab 20 Uhr der Majestätenball im Bürgerhaus statt. Sonntag trifft man sich ab 16.15 Uhr zur Königinparade im Torfbruch. Ab 18 Uhr ist im Bürgerhaus der Bürgerball mit Klompengaudi. Beim letzten traditionellen Vogelschuss im September 2019 errang Sigrid London die Königinnenwürde, Anja London wurde Prinzessin und Laura Schmidt Bambiniprinzessin. Die Freude war sehr groß, weil Königin und Prinzessin aus einer Familie kommen. Obwohl die Vorbereitungen zum Schützenfest 2020 schon liefen, musste dieses zweimal abgesagt werden. Nun wird aber gefeiert.

Von Samstag bis Montag feiert auch die St.-Sebastianus-Bruderschaft in Kückhoven. Am Samstag werden um 18 Uhr die Ehrenmaie errichtet, anschließend geht es ab 20 Uhr ins Festzelt. Am Sonntag geht es um 8.30 Uhr zu Hochamt, Gefallenenehrung, Zapfenstreich, Kirchenparade und Frühschoppen. Um 17 Uhr ist der große Festzug geplant. Am Montag gibt es erneut Hochamt mit anschließendem Vogelschuss (10.15 Uhr), einen Festzug (18 Uhr) und den Königinnen- und Prinzessinnenball (20 Uhr).

(RP)