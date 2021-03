Erzieherinnen und Erzieher gesucht : So will die Stadt Willich Fachkräfte gewinnen und halten

So will die Stadt Willich Fachkräfte gewinnen und halten

Willich Was Fachkräfte abschreckt, statt an den Arbeitgeber zu binden, hat die Verwaltung längst abgeschafft: Sie hat alle Zeitarbeitskräfte entfristet.

Noch ist die Personalsituation in den städtischen Kindertagesstätten angespannt, aber nicht katastrophal: Die Vakanz liegt bei 5,8 Arbeitskräften bei einer aktuellen Personalausstattung von 156,6 Vollzeitstellen. Auf eine Anfrage der CDU wies die Verwaltung auch auf Sondertatbestände hin, die den Bedarf an Fachkräften erhöhen: Der zunehmende Anteil von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf ist ein solcher Sondertatbestand, aber auch die erweiterten Öffnungszeiten sowie besonderer Unterstützungsbedarf nach dem Bundesteilhabegesetz in Form von heilpädagogischen Leistungen für Kinder mit – drohender – Behinderung.

Im Sommer dieses Jahres werden sechs Auszubildende ihre Prüfung ablegen – alle wissen schon jetzt, dass sie mit einer unbefristeten Weiterbeschäftigung rechnen können. Das Freiwillige Soziale Jahr und diverse Praktika sollen den Einstieg der jungen Leute in das Berufsleben als Erzieher erleichtern. Ganz in diesem Sinne wurde verwaltungsintern beschlossen, jungen Leuten, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, oder Oberstufenpraktikanten einen vereinfachten Zugang zu einer Ausbildungsstelle zu ermöglichen.

Was entsprechende Fachkräfte abschreckt, statt an den Arbeitgeber zu binden, wurde längst abgeschafft: So wurden alle bestehenden Zeitarbeitskräfte entfristet. Die Vergütung erfolgt in der höheren Gehaltsstufe, als Fachkräfte, auch wenn der Einsatz von Ergänzungskräften ausreichend wäre. Künftig wird das Thema „Fortbildung“ von noch größerer Bedeutung sein.