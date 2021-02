Kostenpflichtiger Inhalt: Montag geht der Präsenzunterricht an Schulen wieder los : Klatschen für Lehrer und Erzieher

Montag geht der Präsenzunterricht wieder los. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Krefeld Es ist etwas in den Hintergrund geraten: das Klatschen als Geste des Dankes in Coronazeiten. Mitarbeiter im Gesundheitsdienst, im Einzelhandel, Polizei; überhaupt alle, die nicht zu Hause bleiben können, sondern ’raus zu den Menschen müssen: Viele wurden erwähnt, und es ist an der Zeit, zum Beginn des Präsenzunterrichts Lehrern und Erziehern zu danken und innerlich für sie zu applaudieren.