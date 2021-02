Ratingen : Stadt wirbt mit Film um Kita-Personal

Jugenddezernent Rolf Steuwe ist mit dem Film zufrieden. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Mehrere Erzieherinnen aus verschiedenen städtischen Einrichtungen erläutern vor der Kamera, was ihren Beruf so besonders macht und was sie am Arbeitgeber Stadt Ratingen schätzen.

(RP/kle) Als Ort zum Leben hat Ratingen seinen und Bürgern eine Menge zu bieten. Und das gilt auch für die Stadt Ratingen als Arbeitgeber von Erzieherinnen und Erziehern. Wer in Ratingen wohnt und in einer städtischen Kita arbeitet, weiß das. Aber die Stadt braucht dringend zusätzliches Personal, weil sie – genau wie alle anderen Kindergartenträger – den ausgeweiteten Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllen muss. Deshalb rückt Ratingen seine Vorzüge offensiv auch für diejenigen ins rechte Licht, die die Stadt (noch) nicht so gut kennen. Das jüngste Produkt ist ein kleiner Film, der ab sofort auf dem städtischen Youtube-Kanal zu sehen ist-

Dass Ratingen Werbung für den Erzieherberuf macht, hat schon fast eine gewisse Tradition. Vor zwei Jahren wurden junge Menschen per Film dazu animiert, sich für diesen schönen Beruf zu entscheiden. Das neue Werk wendet sich vor allem an bereits ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher. Und wer könnte da überzeugender argumentieren als diejenigen, die mittendrin sind? Mehrere Erzieherinnen aus verschiedenen städtischen Einrichtungen erläutern vor der Kamera, was ihren Beruf so besonders macht und was sie am Arbeitgeber Stadt Ratingen schätzen. Und auch zu Ratingen als Wohnort fallen den Erzieherinnen auf Anhieb jede Menge Vorzüge ein.

So ist fast nebenbei ein richtiger Imagefilm für die Stadt entstanden. Jugenddezernent Rolf Steuwe bringt es auf den Punkt: „Ich finde, der Film strahlt Optimismus, Wohlgefühl, Heimatliches, ja buchstäblich Nestwärme aus. Die Hauptdarstellerinnen aus unseren Kitas vermitteln auf sympathische Weise eine glaubwürdige Begeisterung für ihren Beruf und insgesamt ein positives Lebensgefühl.“

Erzieherin/Erzieher gehört zurzeit zu den Mangelberufen. Weil Städte in ganz Deutschland den Rechtsanspruch auch für unter dreijährige Kinder erfüllen müssen, errichten alle Städte und sonstigen Träger seit einigen Jahren immer mehr Kitas. Auch in Ratingen sind mehrere neue Einrichtungen geplant oder im Bau.

Die Stadt selbst betreibt als Träger aktuell 16 Einrichtungen. Um sie personell nachhaltig ausstatten zu können, werden seit geraumer Zeit erhebliche Anstrengungen mit durchaus ungewöhnlichen Mitteln unternommen.

Ein paar Beispiele: So hat der Rat einen Springerpool beschlossen, der sicherstellen soll, dass auch bei krankheitsbedingten Ausfällen in einer Kita nicht sofort akute Personalnot herrscht. Die Stadt ist dazu übergegangen, Erzieherstellen nicht mehr einzeln, sondern permanent auszuschreiben. Die Stadt hat sogar eine Art Betriebs-Kindergarten eingerichtet – eine Großtagespflege, in der Erzieherinnen und Erzieher, die selbst Eltern sind, ihre Kinder betreuen lassen können.