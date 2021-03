Corona im Kreis Viersen : Zweite weitere Todesfälle durch Coronavirus

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind zwei weitere Personen an der Corona-Krankheit gestorben. Laut Kreisangaben handelt es sich um eine 85-Jährige aus Nettetal und einen 68-Jährigen aus Viersen. Zudem wurden dem Kreis am Mittwoch 43 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.

Aktuell gelten 196 Personen im Kreis Viersen als infiziert; davon 43 in Willich, 32 in Kempen, 16 in Tönisvorst und zwölf in Grefrath. 23 Menschen werden stationär in Krankenhäusern behandelt. Davon befinden sich drei auf Intensivstationen, zwei werden beatmet.