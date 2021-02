Thema im Stadtrat : Stadt Willich will Skate-Anlagen wieder öffnen

Willich Die Skate-Anlagen in Willich, die derzeit mit Bauzäunen wegen der Corona-Pandemie abgesperrt sind, sollen wieder geöffnet werden. Das versprach Bürgermeister Christian Pakusch in der jüngsten Ratssitzung, bei der auch einige Jugendliche im Zuschauerraum saßen.

Er appellierte an die Skater, sich an die Regeln zu halten: Die Anlagen dürfen nur allein, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstandes genutzt werden, ein Mindestabstand von fünf Metern ist einzuhalten. Er wisse, dass das schwierig sei, aber so lauteten nun einmal die Vorgaben des Landes. Er wolle vermeiden, dass die Anlagen nach einer Woche wieder gesperrt werden, weil sich die Nutzer nicht an die Bestimmungen halten. Und er appellierte auch, Vandalismus zu vermeiden. Auf dem Willicher Marktplatz sei die lange Tafel als Skate-Anlage genutzt worden, was Anwohner zu recht verärgert habe, so Pakusch. „Das war nicht sonderlich intelligent und gibt nur Ärger. Ich verlasse mich auf euch“, gab Pakusch den jungen Leuten mit auf den Weg.