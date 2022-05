Bürgerinitiative in Sorge: Das Ende das Glasfaser-Ausbaus in Willich?​

Willich In Willich-Nord und Ost möchte nur jeder fünfte Bürger einen Glasfaser-Anschluss. Wie die Bürgerinitiative Pro Glasfaser berichtet, überlegt die Deutsche Glasfaser aufgrund der verhaltenen Resonanz, sich aus Willich zurückzuziehen. Das hätte Auswirkungen auf das gesamte Stadtgebiet.

Die Deutsche Glasfaser, die dieses Gebiet ausbauen möchte und dort auch die alleinige Vermarktung mit Investitionen vornimmt, sei angesichts der Skepsis der Bewohner ratlos. Der lokal zuständige Vertriebsmanager Stephan Giese merkt an: „Nachdem wir in anderen Stadtteilen mit Erfolg ausbauen, kommen wir hier nicht wirklich weiter. Dabei wäre dieses Anschlussgebiet mit den von Krefeld aus kommenden Leitungen wichtig, um weitere Erschließungen auf dem restlichen Willicher Stadtgebiet anbieten zu können. Wenn wir merken, dass sich weitere Investitionen nicht lohnen, dann müssten wir vorerst aus Willich abziehen.“

Peter Mackes, Frontmann der Bürgerinitiative in Willich hat sich daher kurzfristig ins Heinsberger Regionalbüro der Deutschen Glasfaser begeben, um zu erwirken, dass es eine Nachfrist bis Ende Mai für Willich gibt. Zudem soll es am 24. Mai noch mal einen Bürger-Informationsabend geben. „Wir hoffen auf viele Interessierte. Es ist fünf vor zwölf, sonst kommt dieses wichtige Gesamtprojekt in unserer Stadt zum Erliegen“, sagt Mackes. Am 31. Mai veranstaltet Pro Glasfaser Willich zudem noch mal einen Infostand auf dem Rewe-Parkplatz als letzte Abgabe-Möglichkeit.