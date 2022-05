Bedarf in Mönchengladbach steigt : Hundewiese in Venn wird geprüft

In diesem Bereich in Venn, zwischen Stationsweg und Roermonder Straße soll die Hundewiese entstehen. Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach In dem Stadtteil fehlt eine solche Fläche. Bezirksvertreter der Ampel machen sich dafür stark. Welchen Bereich sie dafür im Blick haben.

16 solcher Hundewiesen gibt es laut einer Liste der zuständigen Stadttochter Mags aktuell in Mönchengladbach. Geht es nach den Grünen in der Bezirksvertretung (BV) Nord soll bald eine weitere hinzukommen. In Venn nämlich fehlt eine dermaßen ausgewiesene Fläche. „Mehrere Bürger haben sich deshalb an uns gewandt“, sagt Gaby Brenner, Fraktionsvositzende der Grünen in der BV. „Im Bezirk Nord gibt es drei Hundewiesen, in Venn jedoch keine einzige.“