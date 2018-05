Hamminkeln: Mehrhooger bekommen ihren Treff

Am Freitag, 11. Mai, sollen die Arbeiten im Gebäude so weit fertig sein, dass angemessen gefeiert werden kann. Foto: Nikolei

Der Standortnachteil eines Dorfes mit mehr als 6000 Einwohnern und regem Vereinsleben ist nun beseitigt. Am Freitag, 11. Mai, sollen die Arbeiten im Gebäude so weit fertig sein, dass angemessen gefeiert werden kann. Der städtische Quartiersmanager Jan-Christian Sweers sagt es, und er muss es wissen. Er ist zuständig für die Koordination der einzelnen Angebote.

Praktisch heißt das: In der kommenden Woche beginnen in der Begegnungsstätte die ersten Angebote und Kurse. Sweers organisiert zusammen mit Michael Möllenbeck, Vorsitzender des Trägervereins, die Belegung der Begegnungsstätte. Es ist ein Job auf Zeit. Denn das kommunale Engagement in der Person des Quartiersmanagers läuft wegen der Förderung Ende 2018 aus; dann übernimmt der Trägerverein die Regie. Dazu wird bei der Eröffnung am Freitag auch der nötige Nutzungsvertrag unterzeichnet.